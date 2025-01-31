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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, напавшего на медиков в доме на Искровском проспекте

В Петербурге задержали мужчину, напавшего на медиков в доме на Искровском проспекте

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции оперативно задержали жителя Васильевского острова, напавшего на медиков в доме на Искровском проспекте

 Вечером 29 января, около  21 часа 40 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 35-летнего фельдшера Скорой помощи о том, что около 21 часа 00 минут его и его 33-летнеюю коллегу  в подъезде дома 15 корпус 2 по Искровскому проспекту избил неизвестный, когда они прибыли на сообщение, что в подъезде лежит избитый мужчина. 

Злоумышленник после нападения скрылся.

У пострадавших медиков зафиксировали сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.                                                                                                             После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. 

Предполагаемого нападавшего - 39-летнего жителя Василеостровского района сотрудники полиции задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Задержанного привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.        

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, телесные повреждения
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