В Петербурге задержали мужчину, напавшего на медиков в доме на Искровском проспекте

Вечером 29 января, около 21 часа 40 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 35-летнего фельдшера Скорой помощи о том, что около 21 часа 00 минут его и его 33-летнеюю коллегу в подъезде дома 15 корпус 2 по Искровскому проспекту избил неизвестный, когда они прибыли на сообщение, что в подъезде лежит избитый мужчина.

Злоумышленник после нападения скрылся.

У пострадавших медиков зафиксировали сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Предполагаемого нападавшего - 39-летнего жителя Василеостровского района сотрудники полиции задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Задержанного привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.