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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе в квартире обнаружили изрезанного подростка

В Приморском районе в квартире обнаружили изрезанного подростка

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
В Приморском районе полицейские выясняют обстоятельства появления резанных ранений у подростка

Накануне днем, 23 января 2024 года из квартиры на Долгоозерной улице в Приморском районе Петербурга госпитализировали 17-летнего юношу. Подростка доставили в Детскую больницу №19 имени РаухфусаПарня в тяжелом состоянии с множественными колото-резаными ранами шеи, грудной клетки, передней брюшной стенки, рук и ног, в тяжелом состоянии. 

В квартире пострадавший находился один. По предварительным данным, ранения нанес себе сам канцелярским ножом.

Семья полная, на учете не состоит. Отец работает в туристической фирме, мать домохозяйка. В семье имеются еще две дочери 11 и 12 лет.

Источник: Конкретно.ру
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