В Приморском районе в квартире обнаружили изрезанного подростка

Накануне днем, 23 января 2024 года из квартиры на Долгоозерной улице в Приморском районе Петербурга госпитализировали 17-летнего юношу. Подростка доставили в Детскую больницу №19 имени РаухфусаПарня в тяжелом состоянии с множественными колото-резаными ранами шеи, грудной клетки, передней брюшной стенки, рук и ног, в тяжелом состоянии.

В квартире пострадавший находился один. По предварительным данным, ранения нанес себе сам канцелярским ножом.

Семья полная, на учете не состоит. Отец работает в туристической фирме, мать домохозяйка. В семье имеются еще две дочери 11 и 12 лет.