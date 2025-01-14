В Приморском районе 11-летний мальчик упал с 15-го этажа

Накануне вечером, 13 января 2024 года около 16 часов 00 минут возле дома на углу Богатырского и Шуваловского проспектов, в Приморском районе Петербурга был обнаружен труп 11-летнего мальчика. Подросток погиб при падении с балкона 15-го этажа 17-этажного дома.

Мальчик учился на дому по программе 5 класса, воспитывался в полной семье. На учете не состоял.

Полицейские изъяли мобильный телефон, планшет и ноутбук погибшего.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).