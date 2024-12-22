На Московском проспекте иномарка насмерть сбила женщину

Сегодня днем, 22 декабря около 12 часов 50 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 173 по Московскому проспекту водитель иномарки сбил пешехода.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 57-летний водитель, управляя автомобилем «Субару», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на неустановленную женщину на вид 50 лет, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия женщина скончалась на месте.

Полиция проводит проверку.