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Питерец.ру » Происшествия » На Московском проспекте иномарка насмерть сбила женщину

На Московском проспекте иномарка насмерть сбила женщину

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного  ДТП  на Московском проспекте

Сегодня днем,  22 декабря около 12 часов 50 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 173 по Московскому проспекту водитель иномарки сбил пешехода. 

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 57-летний водитель, управляя автомобилем «Субару», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на неустановленную женщину на вид 50 лет, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия женщина скончалась на месте.

Полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район, ДТП, пострадавший пешеход
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