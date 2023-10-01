В Подпорожье «УАЗ Патриот» насмерть сбил женщину на обочине

Накануне вечером около 19 часов 30 минут на 45 километре трассы А-215 «Лодейное поле – Вытегра» в городе Подпорожье 47-летний водитель на автомобиле «УАЗ Патриот», двигаясь от Вологодской области в сторону города Подпорожье, совершил наезд на двигавшуюся по обочине в попутном направлении 34-летнюю женщину, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.