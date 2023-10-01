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Питерец.ру » Происшествия » В Подпорожье «УАЗ Патриот» насмерть сбил женщину на обочине

В Подпорожье «УАЗ Патриот» насмерть сбил женщину на обочине

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39
Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Подпорожском районе

Накануне вечером около 19 часов 30 минут на 45 километре трассы А-215 «Лодейное поле – Вытегра» в городе Подпорожье 47-летний водитель на автомобиле «УАЗ Патриот», двигаясь от Вологодской области в сторону города Подпорожье, совершил наезд на двигавшуюся по обочине в попутном направлении 34-летнюю женщину, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район ДТП пострадавший пешеход
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