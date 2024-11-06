Вчера вечером, 5 ноября 2024 года около 20 часов 45 минут возле дома 82 по Большой Горской улице на Приморском шоссе 26-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес 240» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на вышедшего из-за стоящего на остановке автобуса 15-летнего подростка.
В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Полицейские устанвливают обстоятельства ДТП, проводится проверка.
В Приморском районе иномарка сбила 15-летнего подростка
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Приморском районе, где пострадал подросток
Вчера вечером, 5 ноября 2024 года около 20 часов 45 минут возле дома 82 по Большой Горской улице на Приморском шоссе 26-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес 240» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на вышедшего из-за стоящего на остановке автобуса 15-летнего подростка.
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