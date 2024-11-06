В Приморском районе иномарка сбила 15-летнего подростка

Вчера вечером, 5 ноября 2024 года около 20 часов 45 минут возле дома 82 по Большой Горской улице на Приморском шоссе 26-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес 240» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на вышедшего из-за стоящего на остановке автобуса 15-летнего подростка.

В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Полицейские устанвливают обстоятельства ДТП, проводится проверка.