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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе с поличным поймали бывалого «карманника»

В Невском районе с поличным поймали бывалого «карманника»

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Опубликовал: Anton78
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Оперативники «карманного» отдела уголовного розыска Главка с поличным задержали бывалого «ширмача» на проспекте Большевиков

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка был задержан 51-летний житель Приморского района, вытащившего смартфон из кармана куртки 43-летней женщины.
Преступление произошло прямо на глазах полицейских возле дома 1 по проспекту Большевиков.
Черный полиэтиленовый пакет, одно движение зажимом и мобильный телефон жертвы стоимостью 16100 рублей оказывается в руках ловкача. Задержанный уже хорошо знаком оперативникам: они задерживали его пару лет назад на Искровском проспекте за кражу наличных из кармана брюк студента-второкурсника.
По факту кражи следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Подозреваемого поместитили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район кража карманники
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