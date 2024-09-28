В Невском районе с поличным поймали бывалого «карманника»

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка был задержан 51-летний житель Приморского района, вытащившего смартфон из кармана куртки 43-летней женщины.

Преступление произошло прямо на глазах полицейских возле дома 1 по проспекту Большевиков.

Черный полиэтиленовый пакет, одно движение зажимом и мобильный телефон жертвы стоимостью 16100 рублей оказывается в руках ловкача. Задержанный уже хорошо знаком оперативникам: они задерживали его пару лет назад на Искровском проспекте за кражу наличных из кармана брюк студента-второкурсника.

По факту кражи следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемого поместитили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.