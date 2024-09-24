В Ленобласти водитель «Лада Ларгус» погиб вылетев в кювет

Вчера ранним утром, 23 сентября 2024 года около 06 часов 20 минут на 7-ом километре трассы «Волосово – Гомонтово – Копорье», в Волосовском районе Ленобласти 57-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» совершил съезд в кювет, в результате чего автомашина перевернулась.

Водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.