Вчера ранним утром, 23 сентября 2024 года около 06 часов 20 минут на 7-ом километре трассы «Волосово – Гомонтово – Копорье», в Волосовском районе Ленобласти 57-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» совершил съезд в кювет, в результате чего автомашина перевернулась.
Водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
В Ленобласти водитель «Лада Ларгус» погиб вылетев в кювет
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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Волосовском районе Ленобласти
Вчера ранним утром, 23 сентября 2024 года около 06 часов 20 минут на 7-ом километре трассы «Волосово – Гомонтово – Копорье», в Волосовском районе Ленобласти 57-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» совершил съезд в кювет, в результате чего автомашина перевернулась.
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