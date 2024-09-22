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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель скорой помощи погиб вылетав в кювет

В Ленобласти водитель скорой помощи погиб вылетав в кювет

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку ночной трагедии «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово», где в ДТП попал автомобиль медиков

Накануне ночью, 21 сентября 2024 года около 01 часа 30 минут на 232-ом километре трассы «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово», 51-летний водитель, управляя автомобилем скорой помощи «УАЗ» районной больницы Тихвина, двигаясь по дороге «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово» со стороны поселка Будогощь в сторону  Тихвина, совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. 

В результате ДТП водитель скорой от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Находившиеся в автомашине две женщины-фельдшеры, 60 и 48 лет – с множественными травмами госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия, устанавливаются все детали трагедии.

Источник: ГУ МВД
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