В Ленобласти водитель скорой помощи погиб вылетав в кювет

Накануне ночью, 21 сентября 2024 года около 01 часа 30 минут на 232-ом километре трассы «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово», 51-летний водитель, управляя автомобилем скорой помощи «УАЗ» районной больницы Тихвина, двигаясь по дороге «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово» со стороны поселка Будогощь в сторону Тихвина, совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.

В результате ДТП водитель скорой от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Находившиеся в автомашине две женщины-фельдшеры, 60 и 48 лет – с множественными травмами госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия, устанавливаются все детали трагедии.