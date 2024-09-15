Из Колпино пытались ослепить экипаж воздушного судна

Сегодня ночью, 15 сентября 2024 года около 00 часов 45 минут к полицейским Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа воздушного судна «Боинг-738», осуществлявшего вылет по маршруту «Санкт-Петербург - Челябинск».

Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет.

Экипаж ослеплен не был.

Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.