Сегодня ночью, 15 сентября 2024 года около 00 часов 45 минут к полицейским Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа воздушного судна «Боинг-738», осуществлявшего вылет по маршруту «Санкт-Петербург - Челябинск».
Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет.
Экипаж ослеплен не был.
Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Из Колпино пытались ослепить экипаж воздушного судна
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими приняты меры к задержанию злоумышленников, пытавшихся ослепить экипаж воздушного судна
Сегодня ночью, 15 сентября 2024 года около 00 часов 45 минут к полицейским Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа воздушного судна «Боинг-738», осуществлявшего вылет по маршруту «Санкт-Петербург - Челябинск».
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