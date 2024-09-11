ента новостей

12:30
В Невском районе байкер сбил пешехода
11:00
В Приморском районе «КАМАЗ» сбил курьера доставки на велосипеде
10:48
В центре Петербурга неадекват с ножом напал на оператора фиксации нарушений правил парковки
10:41
В Кронштадте пожилая женщина стала жертвой мошенников и участвовала в обмане пенсионеров
09:59
В Ленобласти водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с лосем
09:12
Наука не должна отрываться от религии
08:34
В СПб 18 тысяч алкоголиков
00:16
«Ленинградец» в 8-м туре второй лиги вёл 2:0 в матче с «Калугой», но трижды пропустил и добился очередной ничьей
19:51
На трассе А-121 «Сортавала» введут реверсивное движение
19:41
«СКА-Нева» победила в овертайме «Ижсталь» со счётом 2:1, победную шайбу забросил Семён Демидов
18:23
Ковид все еще остается
17:59
Выросли судебные пошлины при долгах ЖКХ
13:30
В России пожаловались на невозможность зарегистрироваться в Google-почте
13:12
В Колпино в ДТП каршерингового автомобиля с автобусом пострадало 4 человека
12:39
Сети 5G будут работать на отечественных базовых станциях
12:36
В Петербурге отметили 106-ю годовщину формирования военно-политических органов Росгвардии
12:35
Два съезда на развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют в период 11 по 16 сентября
12:32
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке яхты «Штормовая Чайка»
09:56
В Красносельском районе 17-летний мигрант изнасиловал 12-летнюю соотечественницу
09:17
На Ленинском проспекте «Лада Гранта» сбила 9-летнего мальчика
09:09
На улице Пионерстроя мигрант ограбил женщину
09:04
Сеть «Леонардо» испытывает сложности
08:20
Бельский высказался о Беглове
01:46
Бессилие атаки СКА в Ярославле: вратарь «Локомотива» Даниил Исаев не пропустил и помог команде Игоря Никитина победить петербургский клуб со счётом 2:0
20:18
ВХЛ: петербургское «Динамо» разгромило в гостях «Торос» 5:0, «сухарь» оформил голкипер-новичок Евгений Ярославлев
19:38
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» дважды проиграл «КПРФ» в Климовске – 1:4 и 4:5
18:09
Выставка фотографий Михаила Дагаева — «Глазами Пилигрима»
16:07
Студенты РГПУ им. А. И. Герцена вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
16:05
Названы страхи россиян в интернет-пространстве
15:59
В Петербурге началась неделя приемов «Единой России» по вопросам правовой поддержки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга неадекват с ножом напал на оператора фиксации нарушений правил парковки

В центре Петербурга неадекват с ножом напал на оператора фиксации нарушений правил парковки

0
50
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Центрального района задержали подозреваемого в угрозе убийством оператору фиксации нарушений правил парковки

В минувший понедельник, 9 сентября 2024 года около 10 часов 35 минут к полицейским Центрального района Петербурга с заявлением обратился 38-летний оператор фото-видеофиксации нарушений правил парковки автотранспорта. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что возле дома 11 по улице Некрасова неизвестный, держа в руке нож, угрожал ему убийством.
В течении получаса, около 11 часов 00 минут, у дома 11 по улице Некрасова наряд патрульно-постовой службы полиции по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержал неработающего уроженца Северокавказского региона, проживающего на проспекте Художников.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район угрозы убийством
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-03-2024, 12:44
В центре петербурга поймали грабителя
11-04-2024, 14:07
В центре Петербурга постоялец хостела избил двоих до потери сознания
6-05-2024, 12:40
В центре Петербурга поймали злодея ограбившего женщину в Транспортном переулке
14-08-2024, 10:26
В центре Петербурга задержан подозреваемый в разбое на Загородном проспекте
22-02-2023, 12:20
В Петербурге злоумышленник, угрожал убийством мужчине в ходе конфликта в поликлинике
13-05-2024, 12:32
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Кременчугской улице

Происшествия на дорогах

0
1
Сегодня, 12:30
В Невском районе байкер сбил пешехода
0
46
Сегодня, 11:00
В Приморском районе «КАМАЗ» сбил курьера доставки на велосипеде
0
53
Сегодня, 09:59
В Ленобласти водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с лосем
0
144
Вчера, 13:12
В Колпино в ДТП каршерингового автомобиля с автобусом пострадало 4 человека
Наверх