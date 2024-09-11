В центре Петербурга неадекват с ножом напал на оператора фиксации нарушений правил парковки

В минувший понедельник, 9 сентября 2024 года около 10 часов 35 минут к полицейским Центрального района Петербурга с заявлением обратился 38-летний оператор фото-видеофиксации нарушений правил парковки автотранспорта. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что возле дома 11 по улице Некрасова неизвестный, держа в руке нож, угрожал ему убийством.

В течении получаса, около 11 часов 00 минут, у дома 11 по улице Некрасова наряд патрульно-постовой службы полиции по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержал неработающего уроженца Северокавказского региона, проживающего на проспекте Художников.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.