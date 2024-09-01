В Ленобласти с погоней задерживали похитителя дорогостоящей иномарки в Приморском районе

30 августа 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга обратился 33-летний житель доме 9 по улице Верхне-Каменская. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что 30 августа около 21 часа 30 минут в подземном паркинге неизвестный совершил хищение его автомобиля «Инфинити-G5», стоимостью 1 200 000 рублей.

Вчера вечером, 31 августа около 21 часа 25 минут сотрудники ГАИ Тосненского района установили местонахождение автомобиля, после чего организовали его преследование.

В результате погони на трассе А-120 «Гатчина-Тосно» похищенный автомобиль «Инфинити-G5», под управлением 58-летнего мужчины был задержан.

Похитителя иномарки доставили в отдел полиции, привлечен к административной ответственности по ст.12.7 ч.2 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).