В Петербурге домушник украл из квартиры медали ветерана ВОВ

Накануне вечером около 20 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 83-летней пенсионерки о том, что в ее квартире дома 72/4 по Светлановскому проспекту произошла кража.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в период с 19 мая по 19 октября 2023 года заявительница обнаружила пропажу посуды и медалей: «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в ВОВ», «За победу над Германией в ВОВ» из комода в своей комнате двухкомнатной коммунальной квартиры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ(кража).

Полицейские приняты меры к розыску вора.