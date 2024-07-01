Накануне днем, 30 июня 2024 года около 14 часов 25 минут возле дома 8 по набережной Макарова, в Василеостровском районе Петербурга 61-летний механизатор, управляя трактором (выезжал со строительной территории) совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 27-летнего мотоциклиста.
В результате дорожного происшествия байкеара госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка.
На набережной Макарова мотоциклист влетел в трактор
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка обстоятельств столкновения трактора с мотоциклом нда набережной Макарова
Накануне днем, 30 июня 2024 года около 14 часов 25 минут возле дома 8 по набережной Макарова, в Василеостровском районе Петербурга 61-летний механизатор, управляя трактором (выезжал со строительной территории) совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 27-летнего мотоциклиста.
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