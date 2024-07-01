Накануне вечером, 30 июня 2024 года около 20 часов 40 минут возле дома 26 по Суздальскому проспекту, в Выборгском районе Петербурга неустановленный велосипедист (мужчина на вид 40 лет) совершил касательное столкновение с двигавшейся во встречном направлении 34-летней велосипедисткой.
От удара мужчина-велосипедист упал на проезжую часть, где на него наехал «УАЗ Пикап», управлявшийся 52-летним водителем.
В результате дорожного происшествия велосипедист, личность которого устанавливается, госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту ДТП полицей проводят проверку.
На Суздальском проспекте в ДТП пострадал велосипедист
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Суздальском проспекте, в котором тяжело пострадал велосипедист
Накануне вечером, 30 июня 2024 года около 20 часов 40 минут возле дома 26 по Суздальскому проспекту, в Выборгском районе Петербурга неустановленный велосипедист (мужчина на вид 40 лет) совершил касательное столкновение с двигавшейся во встречном направлении 34-летней велосипедисткой.
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