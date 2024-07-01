На Суздальском проспекте в ДТП пострадал велосипедист

Накануне вечером, 30 июня 2024 года около 20 часов 40 минут возле дома 26 по Суздальскому проспекту, в Выборгском районе Петербурга неустановленный велосипедист (мужчина на вид 40 лет) совершил касательное столкновение с двигавшейся во встречном направлении 34-летней велосипедисткой.

От удара мужчина-велосипедист упал на проезжую часть, где на него наехал «УАЗ Пикап», управлявшийся 52-летним водителем.

В результате дорожного происшествия велосипедист, личность которого устанавливается, госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицей проводят проверку.