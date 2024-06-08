На Миллионной улице ликвидировали наркоплантацию

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ России совместно с коллегами из Центрального района Петербурга задержан 40-летний петербуржец, организовавший ферму по выращиванию конопли в квартире дома 18 по Миллионной улице.

Наркоагроном смастерил в комнате самодельный парник в палатке, установил туда вытяжку и угольный фильтр.

Изъято около 1,3 килограмма высушенного растения, расфасованного по пакетам, кроме того, нерасфасованное вещество растительного происхождения хранилось в 13 пластиковых контейнерах.

В отношении задержанного мужчины следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.