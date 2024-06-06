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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полиция оперативно раскрыла кражу оборудования у тележурналиста

В Петербурге полиция оперативно раскрыла кражу оборудования у тележурналиста

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге полиция оперативно раскрыла кражу оборудования у тележурналиста

В минувший вторник вечером, 4 июня 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 38-летнего журналиста федерального телеканала. Мужчина рассказал сотрудникам полиции о том, что при выходе из гостиницы на Лиговском проспекте у него неизвестные похитили сумку с профессиональным оборудованием. Он вместе с группой коллег ждал такси, сумку  поставил на тротуар и пока отвлекся на беседу, неизвестный незаметно похитил имущество.

Ущерб составил 24 000 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Центрального района установлена и задержана подозреваемая. Ею оказалась 37-летняя неработающая местная жительница, ведущая асоциальный образ жизни.
Женщину задержали в гостях в квартире дома 44 по Лиговскому проспекту. Похищенное изъято и вскоре будет возвращено владельцу.
По факту кражи следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Источник: ГУ МВД
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