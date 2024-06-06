В Петербурге полиция оперативно раскрыла кражу оборудования у тележурналиста

В минувший вторник вечером, 4 июня 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 38-летнего журналиста федерального телеканала. Мужчина рассказал сотрудникам полиции о том, что при выходе из гостиницы на Лиговском проспекте у него неизвестные похитили сумку с профессиональным оборудованием. Он вместе с группой коллег ждал такси, сумку поставил на тротуар и пока отвлекся на беседу, неизвестный незаметно похитил имущество.

Ущерб составил 24 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Центрального района установлена и задержана подозреваемая. Ею оказалась 37-летняя неработающая местная жительница, ведущая асоциальный образ жизни.

Женщину задержали в гостях в квартире дома 44 по Лиговскому проспекту. Похищенное изъято и вскоре будет возвращено владельцу.

По факту кражи следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.