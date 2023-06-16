В Ленобласти задержали находящегося в федеральном розыске

Накануне вечером около 17 часов 25 минут возле дома 9 по Магистральной улице деревни Пески, Ломоносовского района Ленинградской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска Главка задержали 26-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за совершение кражи в крупном размере.

Установлено, что в период с 16 по 19 июня 2018 года злоумышленник совместно с иными лицами, на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области, совершили хищение железнодорожных рельсов на сумму 688 358 рублей.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.