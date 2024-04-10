В Петербурге троих детей вызволили из подвала дома на Московском шоссе

Вчера, 09 апреля 2024 года от неравнодушных граждан к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о возможном ненадлежащем воспитании детей, проживающих в доме 14 по Московскому шоссе.

На место оперативно прибыли полицейские, в том числе, инспектор по делам несовершеннолетних.

Сотрудники полиции установили, что в подвале дома вместе с 36-летним отцом живут трое его несовершеннолетних сыновей, в возрасте от двух до шести лет.

В ходе проверки условий проживания установлено: дети жили и воспитывались в антисанитарных условиях.

Сотрудниками полиции было принято решение об изъятии детей и помещении их в медучреждение.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.

Об инциденте проинформированы органы опеки.

По результатам проверки полицейские возбудили в отношении родителей уголовное дело по статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).