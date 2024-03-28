В Парголово под окнами дома обнаружили труп, а в его квартире – нарколабораторию

Ранним утром минувшего вторника, 26 марта 2024 года около 06 часов 05 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что под окнами дома 21/3 по улице Федора Абрамова поселка Парголово лежит труп мужчины.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые установили, что около 06 часов 00 минут 29-летний житель Сестрорецка выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 25-ом этаже дома.

В ходе осмотра квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли 3 прозрачных пакета с порошкообразным веществом белого цвета, 2 респиратора, электронные весы, 2 пластиковые канистры с прозрачной жидкостью, вакуумный насос, 2 стеклянные бутылки с неизвестной жидкостью внутри темного цвета и ноутбук.

Все изъятые вещества направили на экспертизу, которая показала, что в одном из прозрачных пакетов содержится 994,2 грамма мефедрона, а еще в одном - 994,8 грамма прекурсора для получения синтетических наркотических средств.

Содержимое остальных емкостей будет исследовано в ходе дальнейшей экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проводятся проверочные мероприятия.