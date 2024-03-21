Накануне днем, 20 марта 2024 года около 14 часов 40 минут возле дома 12 корпус 1, по улице Маршала Казакова, в Кировском районе Петербурга автомобиль «Toyota RAV4», под управлением 46-летней женщины сбил 17-летнюю девушку. По предварительной информации, девушка перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
На улице Маршала Казакова автоледи на кроссовере сбила 17-летнюю девушку
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП в Кировском районе Петербурга
Накануне днем, 20 марта 2024 года около 14 часов 40 минут возле дома 12 корпус 1, по улице Маршала Казакова, в Кировском районе Петербурга автомобиль «Toyota RAV4», под управлением 46-летней женщины сбил 17-летнюю девушку. По предварительной информации, девушка перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора.
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