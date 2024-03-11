В Сланцах подросток сорвался с высоты пятого этажа

По предварительной информации, 10 марта 2024 года четверо подростков проникли на территорию недостроенного заброшенного дома по улице Ленина в городе Сланцы Ленинградской обалсти. В результате, один из подростков упал с седьмого этажа здания.

Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь.

В настоящее время следователями проводятся доследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Процессуальное решение будет принято по результатам процессуальной проверки.