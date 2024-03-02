В Петербурге после взрыва беспилотника 6 человек обратились за помощью к медикам

Сегодня утром жители Красногвардейского района Петербурга проснулись от громкого взрыва. В результате взрыва, который произошёл около 07:00 пострадали два многоквартирных дома на Пискарёвском проспекта. У дома 161 по Пискаревскому проспекту разбросаны обломки окон.

По предварительной информации причиной взрыва стал беспилотник. Возможная цель – нефтебаза «Ручьи», которая находится в километре от дома, где произошёл взрыв.

Из зданий эвакуировали порядка ста человек. Из-за взрыва в здании вылетели оконные рамы и балконные ограждения.

"Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы", – сообщил Александр Беглов.

По словам Беглова, в результате происшествия нет жертв. Создан оперативный штаб, который занимается оценкой повреждений и оказанием помощи местным жителям.

"За помощью к медикам обратилось шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Её госпитализировали с симптомами реакции на стресс", - сообщили в городском комитете здравоохранения.