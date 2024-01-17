В Ленобласти на тарссе "Кола" в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали

Сегодня утром, 17 января 2024 года около 09 часов на 172-ом километре федеральной трассы Р-21 «Кола», в Волховском районе Ленобласти лоб в лоб столкнулись микроавтобус "Форд Транзит" с прицепом и легковой автомобиль "Фольксваген Кадди".

В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля "Фольксваген". В ДТП также пострадали двое пассажиров немецкой автомашины: 14-летняя девочка и 34-летний мужчина. Водитель "Форда", от удара оказался зажат в автомобиле.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что в ликвидации последствий ДТП участвовала дежурная смена 122 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области (4 человека, 1 ед. техники). Спасатели деблокировали пострадавшего.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



