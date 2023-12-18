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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге участника СВО избили за замечание о неправильной парковке

В Петербурге участника СВО избили за замечание о неправильной парковке

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Опубликовал: Anton78
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Полиция оперативно задержала двоих, избивших участника СВО за замечание о парковке на тротуаре

Сегодня вечером, 18 декабря 2023 года около 17 часов 30 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о конфликте, произошедшем возле дома 2 в Биржевом переулке.

По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили избитого участника конфликта. По предварительной информации, пострадавшим оказался 40-летний мужчина, являющийся участником СВО. Согласно данным, мужчина шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль марки "Лексус", частично припаркованный на тротуаре. Рядом с автомобилем находились двое мужчин. Увидев данную ситуацию, пострадавший сделал им замечание, что привело к возникновению словесной перепалки. К сожалению, конфликт быстро перерос в физическую драку, в результате которой мужчина был избит.

После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия, а пострадавший немедленно вызвал полицию.

Благодаря оперативным действиям полицейских, подозреваемые были задержаны всего через несколько минут. Оказалось, что это двое местных жителей, 31 и 33 лет.

Оба подозреваемых были доставлены в отдел полиции для дальнейшего расследования.

По данному инциденту полиция возбудила уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует данное преступление как хулиганство.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных лиц.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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