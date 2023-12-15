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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурга задержали карманника, похищавшего кошельки у иностранцев на Невском проспекте

В Петербурга задержали карманника, похищавшего кошельки у иностранцев на Невском проспекте

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в кражах на Невском проспекте

Накануне днем, 14 декабря 2023 года около 14 часов 10 минут опергруппа уголовного розыска, проводящая оперативно-розыскные мероприятия, задержала 49-летнего гражданина без определенных занятий возле дома 22/24 на Невском проспекте.

Этот человек был задержан с поличным за кражу кошелька, в котором находилось 32 700 рублей и 870 юаней, у гражданина из одной из стран Восточной Азии.

В процессе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что задержанный также совершил кражу кошелька 25 ноября 2023 года около 12 часов 45 минут возле дома 22 на Невском проспекте. Из рюкзака гражданки того же государства Восточной Азии были похищены 700 долларов США, 1 000 юаней и 24 000 рублей.

В связи с этими преступлениями возбуждены уголовные дела по пунктам "в" и "г" части 2 статьи 158 УК РФ, которая квалифицирует эти действия как кража личного имущества.

Украденные деньги были изъяты как материальные доказательства. Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 УПК РФ, которая предусматривает возможность задержания лица, совершившего преступление.

В настоящее время полиция продолжает расследование данного дела, чтобы установить все обстоятельства преступлений и привлечь виновных к ответственности.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район кража карманники
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