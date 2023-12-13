В Петроградском районе пытались вскрыть банкомат

Накануне ночью, 12 декабря 2023 года около 02 часов 35 минут в офисе "Петроградский" банка "Санкт-Петербург", который находится на первом этаже жилого дома по адресу Каменноостровский проспект, 20 сработала тревога на вскрытие фальш-панели банкомата. В течении 19 минут на место происшествия прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны. Просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что около 02 часов 36 минут неизвестный преступник использовал неустановленный инструмент для вскрытия фальш-панели банкомата. Однако, после срабатывания сирены, он ничего не похитил и скрылся с места происшествия.

Сегодня, 13 декабря в половине первого ночи, возле дома на улице Куйбышева, 5, был задержан 25-летний местный житель, по подозрению в совершении данного преступлении.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.