На Звездной улице ограбили ювелирный салон

Накануне днем около 12 часов 10 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от директора ювелирного салона, расположенного в доме 8 по Звездной улице о том, что несколькими минутами ранее в помещении салона неизвестный схватил с прилавка ювелирные украшения и скрылся.

Сумма ущерба составила 891 262 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

Полицейскими проводятся все необходимые оперативно-розыскных мероприятия, направленные на скорейшее задержание злодея