В Ленобласти мигранты украли триммер и газонокосилку из частного дома

Вчера около 11 часов 30 минут сотрудники Управления уголовного розыска Главка на 56 километре Приморского шоссе задержали автомобиль «Газель» с двумя мигрантами – гражданами одной из стран ближнего зарубежья. Задержанные изобличены в краже триммера и газонокосилки из частного дома в поселке Пески Выборгского района Ленинградской области. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

В ходе досмотра автомобиля похищенное имущество было обнаружено и изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

По оперативным данным, мигранты могут быть причастны к серии подобных краж. Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.