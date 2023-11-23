В Петербурге злоумышленник отобрал у мужчины продукты и заставил купить алкоголь в магазине

21 ноября 2023 года к полицейским поступило сообщение от 34-летнего жителя дома 68 корпус 1 по улице Маршала Казакова, о произошедшем инциденте. По его словам, 15 ноября примерно около 20 часов 40 минут на лестничной площадке его дома двое незнакомых мужчин под угрозой насилия похитили у него пакет с продуктами. К тому же, они заставили его сопроводить их в магазин, где он вынужден был приобрести алкоголь и другие продукты по их требованию.

Как результат, потерпевший понес материальный ущерб в размере 2873 рубля.

Немедленно после получения этой информации, полицейские приступили к расследованию.

В тот же вечер, около 21 часа 00 минут возле дома 68 корпус 1 по улице Маршала Казакова был задержан подозреваемый - 43-летний местный житель.

Было возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, пункт "г" часть 2, который квалифицирует это деяние как разбой.

Задержание подозреваемого было осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Эта статья дает полиции право задерживать лицо, если есть достаточные основания полагать, что оно совершило преступление.

Если у кого-либо есть какая-либо информация о данном преступлении, просьба обратиться в полицию для оказания содействия в расследовании.