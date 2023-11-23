В центре Петербурга иномарка влетела на тратуар и сбила двух пешеходов

Накануне вечером около 21 часа 50 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Римского-Корсакова, где автомобиль сбил несколько человек.

По предварительным данным, водитель 45 лет, управляя автомобилем «Киа Оптима», двигался по проспекту Римского-Корсакова от набережной канала Грибоедова в сторону улицы Глинки не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на паркомат и двух пешеходов, молодого парня и девушку, которым по 22 года.

В результате ДТП водитель иномарки получил средней степени тяжести травмы и был госпитализирован. Пешеходы также были доставлены в больницу, где у них были диагностированы ушибы. После оказания им медицинской помощи, они были отпущены домой. Полиция в настоящее время проводит проверку обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия.