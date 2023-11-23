ента новостей

15:42
В Петербурге проходит выставка эскизов памятника балалаечнику Василию Андрееву
14:31
Выставка «Суд Париса. Рождение богини»
14:28
В Центральном районе школьная учительница перевела мошенникам 1,2 млн рублей
14:04
На улице Десантников иномарка сбила 13-летнего мальчика
13:54
В Мариинском дворце открылась XXIX Международная конференция «Женщины, меняющие мир»
13:49
В Петербурге злоумышленник отобрал у мужчины продукты и заставил купить алкоголь в магазине
13:41
В центре Петербурга иномарка влетела на тратуар и сбила двух пешеходов
13:34
На проспекте Энергетиков обнаружено тело мужчины после падения из окна 6-го этажа
13:24
В Петербурге избили и ограбили подростка на улице
11:10
В честь 300-летия СПбГУ на Ростральных колоннах зажгут факелы
10:59
Крайне правый популист Вилдерс одержал крупную победу на выборах в Нидерландах
10:41
В России появится производство собственных смартфонов
10:31
В Мариинском дворце обсудили перспективы сотрудничества между Петербургом и Киргизией
10:20
В Ленобласти прошёл исторический диктант «Ленинградская Победа»
10:12
В Кировске лжеполицейский отобрал у мужчины мобильник и продукты
10:04
Жителя Красносельского района заподозрили в инцесте
09:56
Штрафы за фрод
09:48
В музейно-выставочном центре «Россия — моя история» состоятся лекции от общества «Знание»
21:14
В Ленобласти обнаружен схрон с 41 кг наркотиков растительного происхождения
21:12
В 6-м туре шахматного турнира «Кубок губернатора ХМАО-Югры» победы одержали петербургские гроссмейстеры Линчевский, Лобанов и Гоганов
20:30
Артемий Плешков не пропустил в матче «СКА-Невы» с «Челнами» в чемпионате ВХЛ, который петербуржцы выиграли со счётом 4:0
19:55
«СКА-1946» размазал по льду МХК «Атлант» со счётом 7:1, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» победила «АКМ-Юниор» – 3:1
19:40
На «Ленфильме» пройдут «Дни сербского кино»
16:29
Полиция задержала похитителя «Хендай Санта Фэ» в Ленинградской области
16:18
Израиль и ХАМАС договорились о прорывном соглашении об освобождении заложников и четырехдневном перемирии
16:06
Подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Северной Осетией-Аланией
15:58
В Тихвине задержали молодого афериста обманушего двух пенсионерок
15:41
Трех мужчин задержали за стрельбу из ружья в Приморском районе
15:31
В Петроградском районе пенсионер перевел телефонным аферистам около 10,5 млн рублей
15:21
В Петербурге нетрезвого мужчину задержали за грабеж и хулиганство, совершенное за одну ночь
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга иномарка влетела на тратуар и сбила двух пешеходов

В центре Петербурга иномарка влетела на тратуар и сбила двух пешеходов

0
48
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с пострадавшими пешеходами

Накануне вечером около 21 часа 50 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Римского-Корсакова, где автомобиль сбил несколько человек.

По предварительным данным, водитель 45 лет, управляя автомобилем «Киа Оптима», двигался по проспекту Римского-Корсакова от набережной канала Грибоедова в сторону улицы Глинки не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на паркомат и двух пешеходов, молодого парня и девушку, которым по 22 года.

В результате ДТП водитель иномарки получил средней степени тяжести травмы и был госпитализирован. Пешеходы также были доставлены в больницу, где у них были диагностированы ушибы. После оказания им медицинской помощи, они были отпущены домой. Полиция в настоящее время проводит проверку обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район ДТП пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-02-2020, 12:18
В центре Петербурга иномарка сбила двух пешеходов
14-07-2022, 11:33
В центре Петербурга иномарка сбила подростка
7-12-2022, 14:47
В ДТП на Арсенальной набережной постродали трое человек
16-08-2023, 11:23
В Петербурге иномарка сбила двух несовершеннолетних пешеходов
31-03-2023, 12:58
В центре Петербурге иномарка сбила 12-летнего мальчика
15-10-2022, 22:49
В Петербурге мотоцикл после ДТП с «Рэндж Ровером» вылетел на тротуар и сбил пешеходов

Происшествия на дорогах

0
48
Сегодня, 14:04
На улице Десантников иномарка сбила 13-летнего мальчика
0
48
Сегодня, 13:41
В центре Петербурга иномарка влетела на тратуар и сбила двух пешеходов
0
242
21-11-2023, 20:41
В ДТП на КАД погиб 28-летний мужчина
0
129
21-11-2023, 14:15
В Ленобласти водитель «ВАЗ 21150» скончался после наезда на дорожный знак
Наверх