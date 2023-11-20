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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, пугавшего прохожих ножом

В Петербурге задержали мужчину, пугавшего прохожих ножом

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района задержали хулигана, пугавшего прохожих ножом на Байконурской улице

Поздним вечером 17 ноября 2023 года около 23 часов 30 минут к полицейским Приморского района города поступило сообщение о происходящем инциденте возле дома 28 на Байконурской улице.

Согласно поступившей информации, неизвестный человек угрожал ножом прохожему, что вызвало серьезную тревогу среди местных жителей.

Вечером следующего дня, около 19 часов 30 минут, правоохранители провели необходимые оперативные мероприятия, которые привели к задержанию подозреваемого в квартире дома 18 на улице Лизы Чайкиной. Задержанный оказался 26-летним жителем Санкт-Петербурга.

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ, которая предусматривает возможность задержания лица на основании подозрения в совершении преступления.

Во время задержания у него был изъят нож, который, предположительно, использовался в угрозе прохожему.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело согласно части 2 статьи 213 УК РФ. Эта статья относится к преступлениям, связанным с угрозой насилия с использованием оружия. Подозреваемый будет подвергнут дальнейшему расследованию, а суд примет решение о его наказании, если его вина будет доказана. Такие инциденты являются серьезной проблемой в обществе, и правоохранительные органы стремятся обеспечить безопасность граждан. Полиция Приморского района активно работает над предотвращением и расследованием преступлений, чтобы защитить население и обеспечить справедливость.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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