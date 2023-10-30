В поселке Торики годовалый малыш отравился пивом

Накануне вечером около 18 часов в Детскую больницу №5 имени Филатова из квартиры на по улице Политрука Пасечника в поселке Торики, Красносельского района Петербурга был доставлен годовалый малычик. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с отравлением этанолом.

Со слов родителей, мальчик, предположительно, мог взять недопитую бутылку пива, которую отец оставил на кухне. После того, как мать заметила ухудшение состояния ребенка, вызвала скорую помощь.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит. 28-летняя мать не работает, 35-летний отец работает продавцом-консультантом в сетевом магазине.