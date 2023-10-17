В Приморском районе неизвестный выстрелил в ногу учмительнице из пневматики

Поздним вечером в минувшую субботу около 22 часов 40 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 49-летняя учительница с заявлением о том, что около 20 часов 15 минут у дома 7 по Яхтенной улице неизвестный, подойдя к ней со спины, ослепил ее ярким светом в глаза и выстрелил ей в правое бедро из пневматического оружия.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские ведут розыск нападавшего.