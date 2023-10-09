Возле кафе под Кингисеппом мужчина получил пулю в живот

Вчера вечером около 18 часов 40 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация из медицинского учреждения о том, что из квартиры дома 16 поселка Котельский, с огнестрельным пулевым ранением, в тяжелом состоянии к ним доставлен 37-летний местный житель.

Установлено, что ранение он получил накануне в ходе конфликта возле кафе в поселке Котельский.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

В результате проведении оперативно-розыскных мероприятий полицией установлен предполагаемый стрелок – 35-летний ранее неоднократно судимый житель Кингисеппского района.

Приняты меры к его розыску и задержанию.