В Шушарах массажист из Карелии ограбил школьника

Накануне днем около 15 часов 00 минут возле дома 19/3 по Ростовской улице неизвестный остановил подростка и направил на него пистолет. Под угрозой оружия мужчина потребовал у школьника 2000 рублей. Почему именно эту сумму, пока непонятно.

Так как наличных денег у старшекласника при себе не имелось, он снял указанную сумму в банкомате возле соседнего дома и отдал разбойнику.

На вид преступнику около 30 лет, рост около 185 см, европеец, шатен. Лицо скрывал под медицинской маской.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Около 20 часов 40 минут сотрудниками уголовного розыска на той же улице по подозрению был задержан 25-летний житель Карелии.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.