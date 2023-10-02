В Ломоносове 14-летний подросток на мопеде влетел в припаркованную иномарку

Накануне днем около 13 часов 20 минут 14-летний водитель мопеда «Хонда», двигаясь от Павловского проспекта в сторону Песочной улицы в городе Ломоносов, возле дома 59 по Ивановской улице, неверно выбрав скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный у обочины автомобиль «Тойота Rav 4».

В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.