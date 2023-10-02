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Питерец.ру » Происшествия » В Ломоносове 14-летний подросток на мопеде влетел в припаркованную иномарку

В Ломоносове 14-летний подросток на мопеде влетел в припаркованную иномарку

0
67
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Полицией проводится проверка по факту ДТП с несовершеннолетним байкером в Петродворцовском районе

Накануне днем около 13 часов 20 минут 14-летний водитель мопеда «Хонда», двигаясь от Павловского проспекта в сторону Песочной улицы в городе Ломоносов, возле дома 59 по Ивановской улице, неверно выбрав скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный у обочины автомобиль «Тойота Rav 4».
В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район ДТП дети
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