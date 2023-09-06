В Красносельском районе мигранты совершили разбойное нападение на соотечественницу

2 сентября 2023 года в 08:56 в 82 отдел полиции обратилась 44-летняя неработающая гражданка одного из сопредельных государств с заявлением о том, что еще 1 августа вечером в снимаемую ею квартиру в доме 24 корпус 2 по улице Маршала Казакова пришли четверо неизвестных, которые, под угрозой предметов похожих на нож, топор и перцовый баллончик отобрали принадлежащие ей мобильные телефоны «Редми-12» и «Редми-9», ювелирные изделия, 12 800 рублей, а также, заставив сообщить пароль от мобильного приложения, перевели на неустановленные счета 11 000 рублей, после чего, оставив ей записку с номерами телефонов и требованием перевести на них 100 000 рублей, скрылись.

Было возбуждено уголовное дело по статье 162 части 3 УК РФ (разбой).

Вчера вечером около 17 часов 00 минут возле дома 75 по Бассейной улице и около дома 51 по Новоизмайловскому проспекту сотрудниками уголовного розыска задержаны двое неработающих граждан одного из сопредельных государств в возрасте 31 и 27 лет, подозреваемые в совершении указанного преступления.

Похищенное частично изъято.

Подозреваемых поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Сотрудники полиции ищут еще двоих причастных к совершению данного преступления.