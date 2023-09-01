На КАД дорожный конфликт обернулся стрельбой из травмата

Накануне днем около 14 часов 30 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 37-летний житель города Мурино. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что утром на своем автомобиле "ВАЗ-2107" выезжал на внешний участок КАД из Мурино и не уступил дорогу "Ладе Гранте" с петербургскими номерами. Когда водитель обогнал его, из окна высунулся пистолет. По предварительным данным, раздались выстрелы в воздух и в сторону автомашины.

Еще примерно через полкилометра "Гранта" остановилась. Водитель выскочил и принялся размахивать перед оппонентом чем-то похожим на пистолет. После этой сцены он скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). На месте происшествия полицейские обнаружили фрагмент резиновой пули.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Установлено, что автомобиль "Лада Гранта" зарегистрирован на 33-летнего жителя города Ломоносов.