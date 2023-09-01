ента новостей

12:00
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Приоры»
09:27
На КАД дорожный конфликт обернулся стрельбой из травмата
02:50
Петербургская фигуристка Василиса Кагановская больше не выступает в паре с москвичом Валерием Ангелополом: расставание получилось скандальным
01:55
В следующем круге Самсонова сыграет с Мэдисон Киз из США, Александрова – с Маркетой Вондроушовой из Чехии
21:36
На развязке КАД с Выборгским шоссе открыли съезд
20:53
Александр Филиппов – в СКА, Никита Зоркин – в «Салавате Юлаеве», Николай Прохоркин – в «Сибири», Александр Хохлачёв – в СКА: новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября
16:53
В Петербурге ведется модернизация и строительство государственных ветеринарных клиник
14:28
Фестиваль «Аллеи времён»
14:19
Памятники воинам в парке Интернационалистов надо приводить в порядок: депутат «Единой России» Антон Соловьев обратил внимание на ситуацию в рамках «нулевых чтений» бюджета
14:16
Литературный музей «ХХ век» представил выставку «Литературный код Петербурга» в Орле
14:08
Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Кировске
14:05
В Петербурге мужчине в оконо квартиры кинули муляж гранаты с запиской с угрозами
13:55
В Петербурге выявлен факт отмывания 1,2 млн рублей организатором онлайн-наркомаркета
13:52
В Ленобласти автомашина насмерть сбила пешехода
13:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве на почве ревности
13:42
В Красносельском районе у пенсионерки похитили старинную икону
13:36
В Приморском районе мужчина отобрал мобильные телефоны у двух 8-летних мальчиков
02:36
Российские теннисисты на US Open – 2023: Медведев, Рублёв, Сафиуллин и Карацев прошли дальше, Хачанов и Андреева выбыли из турнира
21:46
Волейболисты «Зенита» Дмитрий Ковалёв и Роман Яковлев сыграли за сборную России, а их одноклубник Женя Гребенников готовится выступить за Францию на чемпионате Европы
16:53
Петербургский гроссмейстер Никита Витюгов будет продолжателем шахматных традиций Стаунтона, Блэкберна и Майлса
16:02
В Петербурге школьница на электросамокате сбила 5-летнего мальчика
15:11
В администрации Лодейнопольского района и в ряде коммерческих организаций проводятся обыски
13:51
В кронштадтском кластере «Остров фортов» построят лицей на 550 мест с двумя бассейнами
13:08
Единороссы проверили готовность нескольких школ Петербурга к новому учебному году
11:06
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 8-летнего мальчика
11:00
На Пороховском кладбище к могиле Пригожина открыли проход
10:57
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве
10:46
В Невском районе велосипедист сбил 10-летнюю девочку на самокате
10:43
В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионеров
10:37
В Приморском районе пенсионерка взяла кредит и перевела телефонным мошенникам 5 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На КАД дорожный конфликт обернулся стрельбой из травмата

На КАД дорожный конфликт обернулся стрельбой из травмата

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
На внешнем участке КАД на выезде из Мурино спор о том, кому первым выехать, обернулся стрельбой

Накануне днем около 14 часов 30 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 37-летний житель города Мурино. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что утром на своем автомобиле "ВАЗ-2107" выезжал на внешний участок КАД из Мурино и не уступил дорогу "Ладе Гранте" с петербургскими номерами. Когда водитель обогнал его, из окна высунулся пистолет. По предварительным данным, раздались выстрелы в воздух и в сторону автомашины.

Еще примерно через полкилометра "Гранта" остановилась. Водитель выскочил и принялся размахивать перед оппонентом чем-то похожим на пистолет. После этой сцены он скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). На месте происшествия полицейские обнаружили фрагмент резиновой пули.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Установлено, что автомобиль "Лада Гранта" зарегистрирован на 33-летнего жителя города Ломоносов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район КАД стрельба хулиганство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-08-2022, 10:16
В Мурино иномарка насмерть сбила человека, водитель скрылся
1-06-2023, 13:11
В Ленобласти 9-летнего мальчика сбила «Лада Гранта»
18-06-2023, 15:36
В Колпино пьяный лихач на «Ладе Гранте» въехал в жилой дом
15-12-2022, 13:42
В Кингисеппе разыскивают мужчину, стрелявшего из травмата в местного жителя
5-04-2023, 10:15
В Петербурге ограбили мужчину решившего обменять рубли на криптовалюту
12-04-2023, 15:59
В Ленобласти задержали налетчиков на маникюрный салон

Происшествия на дорогах

0
95
Вчера, 13:52
В Ленобласти автомашина насмерть сбила пешехода
0
187
30-08-2023, 16:02
В Петербурге школьница на электросамокате сбила 5-летнего мальчика
0
206
30-08-2023, 11:06
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 8-летнего мальчика
0
135
30-08-2023, 10:46
В Невском районе велосипедист сбил 10-летнюю девочку на самокате
Наверх