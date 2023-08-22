В квартире на Светлановском проспекте взорвалась мощная петарда

Сегодня вечером около 16 часов 15 минут к полицию Калининского района Петербурга поступило сообщение от том, что в квартире, на шестом этаже дома 47 по Светлановскому проспекту, произошел хлопок.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 18-летний юноша заказал на одном из маркетплейсов петарду, которая сдетонировала у него в руке.

По предварительным данным, в результате детонации ему оторвало палец.

Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудниками полиции проводится проверка обстоятельств происшествия.