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Питерец.ру » Происшествия » В квартире на Светлановском проспекте взорвалась мощная петарда

В квартире на Светлановском проспекте взорвалась мощная петарда

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Опубликовал: Anton78
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Причиной хлопка в квартире дома на Светлановском проспекте стала петарда

Сегодня вечером около 16 часов 15 минут к полицию Калининского района Петербурга поступило сообщение от том, что в квартире, на шестом этаже дома 47 по Светлановскому проспекту, произошел хлопок.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 18-летний юноша заказал на одном из маркетплейсов петарду, которая сдетонировала у него в руке. 

По предварительным данным, в результате детонации ему оторвало палец. 

Пострадавшего госпитализировали. 

Сотрудниками полиции проводится проверка обстоятельств происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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