ента новостей

17:54
В квартире на Светлановском проспекте взорвалась мощная петарда
17:33
В Петербурге задержали педофила, который приставал к маленьким детям
16:38
На предсезонном хоккейном турнире имени Пучкова «Северсталь» раскатала «Сибирь» со счётом 7:1, а вратарь «Сибири» Костин не пропустил от «Автомобилиста»
15:52
Петербургский боксёр-тяжеловес Иван Верясов на чемпионате России победил Сергея Кузютина, а вот Александр Хохлов, Шамиль Исмаилов и Владислав Муравин выбыли
14:28
Юные петербуржцы стали победителями Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters
14:22
Двое участников из Ленобласти стали призерами Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»
14:05
Выставка «Это не серьезно»
14:00
Выставка «BA.PROJECT»
13:52
В Речном яхт-клубе Петербурга открылись Специальные Олимпийские игры по парусному спорту
13:49
В Петербурге при резком торможении автобуса пострадал младенец
13:42
В Ленобласти иномарка под управлением 13-летней девочки столкнулась с самосвалом
13:38
В Купчино «Лада-Веста» сбила 16-летнего подростка на электросамокате
13:33
В Невском районе у мужчины открыто похитили автомобиль «Мерседес Бенц»
13:29
В Петербурге задаржади двоих дорожных дебоширов
13:18
В Калининском районе пенсионер перевел мошенникам 5,3 млн рублей
12:15
В Ломоносове задержали грабителя
09:39
Япония начнет сбрасывать сточные воды Фукусимы
09:28
День Государственного флага Российской Федерации
17:56
На чемпионате страны по боксу петербуржцы Егор Жоржин, Илья Попов, Владимир Орехов, Дмитрий Захарьев, Рамазан Ханапиев и Сергей Ярулин победили в своих боях, при этом соперником Ярулина был Эдуард Саввин
17:15
Российская шахматистка Александра Горячкина победила Нургюль Салимову из Болгарии в финале Кубка мира в Баку, счёт – 2,5:1,5
15:28
Преподаватели СПбГУ будут обучать русскому языку жителей Танзании
15:26
Сергей Боярский пригласил петербуржцев на премьеру молодёжного фильма «Квест»
15:23
Петербург празднует 80-летие образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ
15:18
После двух поражений подряд в ФНЛ «Ленинградец» сыграл вничью с лидером, обидно упустив победу в компенсированное время
12:40
В Мариинском дворце начал работу всероссийский форум «Битва за умы»
12:33
Пропавшую 2-летнюю девочку нашли на станции СТО
11:58
В Ломоносовском районе 5-летняя девочка выпала из окна на 2-ом этаже
10:46
В Ленобласти в массовом ДТП пострадало четверо человек
09:45
Под Лугой водитель иномарки погиб врезавшись в дерево
09:39
В Красносельском районе задержан уличный грабитель
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали педофила, который приставал к маленьким детям

В Петербурге задержали педофила, который приставал к маленьким детям

0
24
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении  детей

20 августа 2023 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о том, что на детской площадке, во дворе дома 33 по Будапештской улице мужчина пристает к 8-летней девочке.

На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение  и задержали злоумышленника  по горячим следам. 

Им оказался 53-летний неработающий местный житель.

Установлено, что в этот же день во дворе между домами 33 и 33/2 по Будапештской улице его жертвой стал еще один ребенок, 8-летний мальчик.

По обоим фактам следственными органами возбуждено уголовное дело. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район педофил дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-05-2023, 14:06
Во Фрунзенском районе задержали поджигателя автомобиля
6-03-2023, 10:54
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве
10-01-2023, 13:01
В Купчино задержали грабителя рецидивиста
26-10-2022, 10:51
В Петербурге по «горячим следам» задержали злоумышленника, который во время ссоры ножом убил мужчину
18-08-2023, 12:30
В Петербурге по «горячим» следам задержали налетчика на продуктовый магазин
14-04-2023, 13:01
В Ленобласти задержали пиромана, который спалил дом в деревне Дубовик

Происшествия на дорогах

0
70
Сегодня, 13:49
В Петербурге при резком торможении автобуса пострадал младенец
0
69
Сегодня, 13:42
В Ленобласти иномарка под управлением 13-летней девочки столкнулась с самосвалом
0
61
Сегодня, 13:38
В Купчино «Лада-Веста» сбила 16-летнего подростка на электросамокате
0
157
Вчера, 10:46
В Ленобласти в массовом ДТП пострадало четверо человек
Наверх