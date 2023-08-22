В Петербурге задержали педофила, который приставал к маленьким детям

20 августа 2023 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о том, что на детской площадке, во дворе дома 33 по Будапештской улице мужчина пристает к 8-летней девочке.

На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали злоумышленника по горячим следам.

Им оказался 53-летний неработающий местный житель.

Установлено, что в этот же день во дворе между домами 33 и 33/2 по Будапештской улице его жертвой стал еще один ребенок, 8-летний мальчик.

По обоим фактам следственными органами возбуждено уголовное дело.