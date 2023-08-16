В Сланцах иномарка сбила 17-летнего юношу

Накануне вечером около 19 часов 30 минут возле дома 76 по улице 1 Мая в городе Сланцы Ленинградской области 37-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Вектра», по неустановленной причине совершил наезд на 17-летнего подростка шедшего по левой обочине проезжей части навстречу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Полиция проводит проверку, устанавливаются детали происшествия.