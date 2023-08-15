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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полуторагодовалая девочка пострадала при падении из окна 1-го этажа

В Ленобласти полуторагодовалая девочка пострадала при падении из окна 1-го этажа

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Опубликовал: Anton78
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В Тосненском районе Ленобласти полуторагодовалый ребенок выпал из окна

Вчера днем в Гатчинскую межрайонную больницу от дома на Загородном шоссе в городе Любань, Тосненского района Ленинградской области, в состоянии средней степени тяжести, с ушибом головного мозга, линейным переломом правой и левой теменной кости доставили полуторагодовалую девочку.

Ребенок около 14 часов выпал из открытого окна 1-го этажа, в то время когда 27-летняя мать ушла в магазин, оставив дочь с другим несовершеннолетним ребенком.  

В районной больнице выяснилось, что малышка страдает пневмоцефалией (скоплением  воздуха внутри черепа) и ветряной оспой. Ее срочно перевели в детскую городскую больницу для оказания специализированной помощи.

По данным АН «Оперативное прикрытие», семья состоит на профилактическом учете в службе по делам несовершеннолетних Тосненского района.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тосненский район падение с высоты дети
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