В Ленобласти полуторагодовалая девочка пострадала при падении из окна 1-го этажа

Вчера днем в Гатчинскую межрайонную больницу от дома на Загородном шоссе в городе Любань, Тосненского района Ленинградской области, в состоянии средней степени тяжести, с ушибом головного мозга, линейным переломом правой и левой теменной кости доставили полуторагодовалую девочку.

Ребенок около 14 часов выпал из открытого окна 1-го этажа, в то время когда 27-летняя мать ушла в магазин, оставив дочь с другим несовершеннолетним ребенком.

В районной больнице выяснилось, что малышка страдает пневмоцефалией (скоплением воздуха внутри черепа) и ветряной оспой. Ее срочно перевели в детскую городскую больницу для оказания специализированной помощи.

По данным АН «Оперативное прикрытие», семья состоит на профилактическом учете в службе по делам несовершеннолетних Тосненского района.