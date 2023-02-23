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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино задержан задержан вор-карманник

В Мурино задержан задержан вор-карманник

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками уголовного розыска Главка задержан вор-карманник

Вчера возле дома 14 по улице Тихая города Мурино Всеволожского района Ленинградской области сотрудниками уголовного розыска Главка задержан неработающий ранее неоднократно судимый 45-летний житель города Сочи, который при проезде в маршрутном автобусе совершил кражу мобильного телефона из кармана куртки у 61-летней жительницы Мурино.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанный изобличен в совершении 4 аналогичных преступлений в разных районах города и области. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район Мурино кража карманники
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