В Мурино задержан задержан вор-карманник

Вчера возле дома 14 по улице Тихая города Мурино Всеволожского района Ленинградской области сотрудниками уголовного розыска Главка задержан неработающий ранее неоднократно судимый 45-летний житель города Сочи, который при проезде в маршрутном автобусе совершил кражу мобильного телефона из кармана куртки у 61-летней жительницы Мурино.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанный изобличен в совершении 4 аналогичных преступлений в разных районах города и области. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.