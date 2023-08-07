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Питерец.ру » Происшествия » В парке Интернационалистов утонула 12-летняя ученица школы–интерната из Купчино

В парке Интернационалистов утонула 12-летняя ученица школы–интерната из Купчино

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Опубликовал: Anton78
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Во Фрунзенском районе утонула 12-летняя ученица школы–интерната из Купчино.

Вчера вечером около 19 часов 35 минут в службу 112 поступило сообщение о том, что в парке Интернационалистов на проспекте Славы 12-летняя девочка нырнула в пруд и не вынырнула. Девочку вытащили, передали скорой помощи и отвезли в Детскую больницу №5 имени Филатова. Увы, но через 20 минут после госпитализации она скончалась. Погибшей оказалась 12-летняя ученица школы–интерната на улице Турку. Проживала с матерью, 43-летней неработающей.

Семья благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
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