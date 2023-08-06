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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в ДТП пострадал 2-недельный младенец

В Петербурге в ДТП пострадал 2-недельный младенец

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицией проводится проверка по факту ДТП в Петроградском районе, в котором пострадал младенец

Вчера около 11 часов 30 минут возле дома 7 по Лодейнопольской улице автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого находилась 27-летняя дама, двигаясь от улицы Барочной по Петрозаводской в сторону Чкаловского проспекта, при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге, столкнулся с «Рено-Каптюр», под управлением 52-летнего водителя, который двигался по главной дороге по Лодейнопольской улице от улицы Большая Зеленина.
В результате ДТП пострадал 2-недельный младенец, находившийся в "Рено".
В момент ДТП девочка находилась на руках у матери, сидевшей на заднем пассажирском сидении.
В состоянии легкой степени тяжести, с травмой головы, ребенок был госпитализирован.
Водитель «Рено Каптюр» привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей). Ранее к административной ответственности он не привлекался
Водитель «Форда» в 2023 году единожды привлекалась за нарушение ПДД.
Полиция проводит проверку, устанавливаются детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район ДТП дети
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