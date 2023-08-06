В Петербурге в ДТП пострадал 2-недельный младенец

Вчера около 11 часов 30 минут возле дома 7 по Лодейнопольской улице автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого находилась 27-летняя дама, двигаясь от улицы Барочной по Петрозаводской в сторону Чкаловского проспекта, при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге, столкнулся с «Рено-Каптюр», под управлением 52-летнего водителя, который двигался по главной дороге по Лодейнопольской улице от улицы Большая Зеленина.

В результате ДТП пострадал 2-недельный младенец, находившийся в "Рено".

В момент ДТП девочка находилась на руках у матери, сидевшей на заднем пассажирском сидении.

В состоянии легкой степени тяжести, с травмой головы, ребенок был госпитализирован.

Водитель «Рено Каптюр» привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей). Ранее к административной ответственности он не привлекался

Водитель «Форда» в 2023 году единожды привлекалась за нарушение ПДД.

Полиция проводит проверку, устанавливаются детали происшествия.