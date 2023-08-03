В Калининском районе задержали подогреваемого в грабеже

29 июля к полицейским Калининского района Петербурга обратился 54-летний охранник завода, расположенного на Кондратьевском проспекте, с заявлением о том, что накануне вечером на территории завода 41-летний коллега отобрал у него 75 000 рублей.

Было возбуждено уголовное по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

1 августа около 19 часов 10 минут возле дома 8 по Толубеевскому проспекту, в результате проведения оперативно-розыскных действий, сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан.

Задержан на основании статьи 91 УПК РФ.