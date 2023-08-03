ента новостей

11:40
В Петербурге аферисты списали со счета пенсионера около 6 млн рублей
11:26
В Калининском районе задержали подогреваемого в грабеже
10:54
В Петербурге задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве
10:50
На КАД дорожные службы оперативно устранили последствия крупного ДТП
22:40
Непомнящий, Витюгов, Дубов и Свидлер выиграли первые партии второго раунда Кубка мира – 2023 по шахматам, Нестеров сыграл вничью с Анишем Гири
22:12
На женском Кубке мира по шахматам в Баку выиграли первые партии в своих матчах россиянки Полина Шувалова, Ольга Баделько и Алина Бивол, чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь довольствовалась ничьей
17:30
Николай Прохоркин снова покинул СКА: в 2019 году этот хоккеист уже прощался с петербургским клубом, отправляясь в «Лос-Анджелес Кингз»
16:42
На КАД фура влетела в отбойник, есть пострадавшие
14:48
В Петербурге прошли мероприятия, посвященные Дню ВДВ
13:37
В Янино в массовом ДТП пострадал водитель «КИА»
13:33
На КАД столкнулись две «Газели». Погибла 20-летняя пассажирка
13:27
В Тосно задержали стрелка из пневматики в бытовом конфликте
12:56
В Ленобласти мужчина устроил стрельбу на острове Большой Зеленец
11:16
В Ленобласти полицейские проводят миграционный рейд
10:27
Первый концерт уникального мультимедийного проекта «Вдохновлены победами России»
10:15
В Приморском районе задержали развратника, который приставал в лифте к 5-летней девочке
10:08
Самый сильный дождь за десятилетие унес жизни 11 человек в Пекине
22:11
СШФ СПб удивила, а на Кубке мира в Баку россиянин Арсений Нестеров с большим трудом прошёл во второй тур, где его поджидает Аниш Гири
19:18
Генеральный директор «Зенита» Медведев официально не подтвердил предложение «Наполи» по трансферу Вендела
18:11
Футбольный клуб «Ленинградец» продолжит играть домашние матчи первой лиги на стадионе «Петровский»
16:42
В Петербурге задержали работницу гостиницы по подозрению в краже из номера у иностранца
13:29
В Зеленогорске состоялся спортивный фестиваль для жителей с ограничениями по здоровью
13:26
В Петербурге реконструируют Институт мозга человека
13:22
В Сестрорецке сотрудница военкомата предотвратила поджог
13:17
Во Всеволожске мужчину подозревают в домогательстве к подростку на детской площадке
13:01
В СПбГМТУ завершилась Международная летняя школа «Кораблестроение и океанотехника - 2023»
12:57
На развязке КАД с Выборгским шоссе открыли один из съездов
12:53
В Петербурге в рамках дела об организации незаконной миграции проводится ряд обысков
12:50
В Ленобласти раскрыто убийство, которое совершено 11 лет назад
12:48
В Москве задержали мигранта, избившего соотечественника в Ленобласти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе задержали подогреваемого в грабеже

В Калининском районе задержали подогреваемого в грабеже

0
13
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские  Калининского района задержали подогреваемого в грабеже

29 июля к полицейским Калининского района Петербурга обратился 54-летний охранник завода, расположенного на Кондратьевском проспекте, с заявлением о том, что накануне вечером на территории завода  41-летний коллега отобрал у него 75 000 рублей.

Было возбуждено уголовное по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

1 августа около 19 часов 10 минут возле дома 8 по Толубеевскому проспекту,  в результате проведения оперативно-розыскных действий, сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан. 

Задержан на основании статьи 91 УПК РФ. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-04-2023, 12:52
В Калининском районе задержали подозреваемого в грабеже
21-07-2023, 15:23
В Петербурге задержан злодей ограбивший школьного учителя
28-06-2023, 12:25
В Кировском районе задержали грабителя
28-04-2023, 10:16
В Тихвине задержан подозреваемый в грабеже
18-01-2023, 13:02
В Пушкине задержали подозреваемого в грабеже
12-06-2023, 12:06
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в разбое

Происшествия на дорогах

0
36
Сегодня, 10:50
На КАД дорожные службы оперативно устранили последствия крупного ДТП
0
108
Вчера, 16:42
На КАД фура влетела в отбойник, есть пострадавшие
0
112
Вчера, 13:37
В Янино в массовом ДТП пострадал водитель «КИА»
0
116
Вчера, 13:33
На КАД столкнулись две «Газели». Погибла 20-летняя пассажирка
Наверх