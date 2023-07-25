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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан первый заместитель главы администрации Лужского муниципального района по подозрению в причинении смерти по неосторожности мужчине, погибшему в результате обрушения пешеходного моста

В Ленобласти задержан первый заместитель главы администрации Лужского муниципального района по подозрению в причинении смерти по неосторожности мужчине, погибшему в результате обрушения пешеходного моста

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Опубликовал: Anton78
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В Ленобласти задержан первый заместитель главы администрации Лужского муниципального района по подозрению в причинении смерти по неосторожности мужчине, погибшему в результате обрушения пешеходного

Следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области по факту гибели человека в результате обрушения пешеходного моста задержан первый заместитель главы администрации Лужского муниципального района Ленинградской области – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 22 июля 2023 года в ходе проведения районного историко-фольклорного праздника-фестиваля «Ольгины берега» в городе Луге Ленинградской области, организованного и.о. главы администрации муниципального образования (первым заместителем главы администрации Лужского муниципального района Ленинградской области – председателем комитета по управлению муниципальным имуществом), произошло обрушение деревянного моста на улице Набережная в городе Луге, на котором разместились многочисленные зрители. В результате 7 человек получили телесные повреждения и погиб мужчина 1953 г.р., который в момент обрушения располагался непосредственно под пролетом моста и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных телесных повреждений в медицинском учреждении.

После получения информации незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия следственно-оперативной группы в составе следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, руководства и следователей следственного отдела по городу Луга, следователей-криминалистов отдела криминалистики следственного управления, а также оперативных сотрудников ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области.

В настоящее время должностное лицо задержано в порядке
ст. 91 УПК РФ, он допрошен в качестве подозреваемого. Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу проводятся допросы руководства и должностных лиц администрации Лужского района Ленинградской области, а также организации-подрядчика по вопросам строительства, дальнейшей эксплуатации и обслуживания, а также контроля за техническим состоянием указанного объекта. Изымается и анализируется дополнительная служебная и нормативно-техническая документация.

Продолжается проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого события, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства и должностных лиц органов местного самоуправления и организации-подрядчика, а также приняты меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства следственного управления.

Ранее Председателю СК России А.И. Бастрыкину был представлен доклад об обстоятельствах произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: СК по Ленобласти
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