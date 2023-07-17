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Питерец.ру » Происшествия » В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека

В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека

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Опубликовал: Anton78
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В городе Приозерск произошло ДТП с тремя иномарками. В больницу увезли двоих постродавших.

Сегодня вечером около 16 часов 55 минут в экстренные службы Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на Офицерской улице в городе Приозерск произошло ДТП с участием трех автомобилей.

На место выехали сотрудники пожарно-спасательного отряда "Приозерск" и наряд 142-й пожарной части.

По данным полиции, произошло лобовое столкновение автомобилей "Фольксваген Аморок" и "Лады Весты" с дальнейшим тараном на встречке автомобиля "Хендай", от которого последний перевернулся.

В результате на скорой увезли водителя и пассажира "Лады".

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП
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