В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека

Сегодня вечером около 16 часов 55 минут в экстренные службы Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на Офицерской улице в городе Приозерск произошло ДТП с участием трех автомобилей.
На место выехали сотрудники пожарно-спасательного отряда "Приозерск" и наряд 142-й пожарной части.
По данным полиции, произошло лобовое столкновение автомобилей "Фольксваген Аморок" и "Лады Весты" с дальнейшим тараном на встречке автомобиля "Хендай", от которого последний перевернулся.
В результате на скорой увезли водителя и пассажира "Лады".
Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.