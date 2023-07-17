В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека

Сегодня вечером около 16 часов 55 минут в экстренные службы Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на Офицерской улице в городе Приозерск произошло ДТП с участием трех автомобилей.

На место выехали сотрудники пожарно-спасательного отряда "Приозерск" и наряд 142-й пожарной части.

По данным полиции, произошло лобовое столкновение автомобилей "Фольксваген Аморок" и "Лады Весты" с дальнейшим тараном на встречке автомобиля "Хендай", от которого последний перевернулся.

В результате на скорой увезли водителя и пассажира "Лады".