В лесу под Сертолово собачник нашёл тлеющий пакет с человеческой головой

Накануне днем около 15 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 39-летний житель города Сертолово. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что он вышел в лесополосу возле деревни Дранишники на прогулку с собакой и примерно в километре от дома заметил темный дымящийся пакет. Когда мужчины попытался потушить сверток, из него выкатилась голова человека. Мужчина сразу вызвал полицию.

Обнаруженные останки отправлены на экспертизу, которая установит принадлежность и причины смерти человека.

Проверку по факту произошедшего проводят районная полиция и следственный отдел СК по Всеволожскому району Ленобласти.